Des écoles flambant neuves pour la rentrée à Cap-d’Ail

Quelques détails à peaufiner, ici et là. Mais le plus gros est fait à quatre petits jours de la rentrée. Ce vendredi, professeurs et Atsem ont pris possession de l’école maternelle Saint-Antoine à Cap-d’Ail.

Deux mois de travaux, 235.000 euros injectés : le centre de loisirs (il continuera à occuper sa fonction d’origine les mercredis et vacances scolaires) a été réaménagé pour accueillir 111 élèves de la petite à la grande section.

Pose d’un sol souple dans la cour de récréation, mise aux normes de la cuisine, installation de la climatisation réversible, sanitaires adaptés aux plus petits, travaux divers et variés…

Les aménagements ont été réalisés en étroite concertation avec l’équipe enseignante. Dans les quatre (vastes) classes – sans compter la salle polyvalente – tout a été pensé pour une pédagogie efficace : tableaux noirs et interactifs, grands placards, différents îlots pour travailler en petits groupes.

Port du masque pour les adultes

L’école élémentaire André-Malraux, entièrement réhabilitée entre 2017 et 2020 pour un montant d’1,3 million d’euros, rouvrira ses portes à plus de 180 élèves, dont neuf élèves de maternelles (GS/CP).

Un programme triennal, achevé donc, qui offre un outil flambant neuf au corps enseignant et aux écoliers cap-d’aillois. D’ailleurs, ces locaux accueilleront, lors de la rentrée 2021-2022, les petits de la crèche, pour l’heure installés à celle du docteur Lyons.

Cette rentrée scolaire, forcément, se voudra différente des précédentes à bien des égards. Les mesures sanitaires, en premier lieu. « Le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes, pas pour les enfants. Il y aura une prise de température, au moins une fois par jour avec un seuil de 38°C à ne pas dépasser, et un lavage des mains régulier. En revanche, il ne nous a pas été imposé de faire respecter la distanciation sociale entre les enfants », récapitule Xavier Beck, maire de Cap-d’Ail.