Des déficients visuels affrontent des jeunes joueurs monégasques dans d'exceptionnelles parties d'échecs

Dans une des nombreuses salles du stade Louis-II, il se joue depuis mercredi un tournoi international un peu spécial. A l'intérieur de celle-ci, il règne un silence que seul le bruit des pièces qui viennent se poser sur l'échiquier et quelques paroles viennent troubler, sans oublier les cliquetis des horloges. Sur les tables numérotées et dispersées dans la salle, quarante joueurs se font face. Normal me direz-vous, ils jouent aux échecs.

"Chaque joueur a un petit échiquier"

Seulement, sur les tables, chacun à un jeu devant lui. C'est ainsi que jouent les joueurs déficients visuels. Et c'est là que se trouve toute la subtilité de ce tournoi international organisé par la Fédération...