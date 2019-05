Avis aux amateurs de gym aquatique, depuis le 29 avril et jusqu’au dimanche 13 octobre, des cours d’aqua-trampo-fitness (ATF) sont dispensés à la piscine Saint-Charles!

Une nouveauté pour la saison estivale et une exclusivité en Principauté.

Les cours, d’une durée de 45 minutes, se décomposent en quatre ateliers : aqua-trampo, aqua-bike, haltères de musculation aquatique et abdos.

L’aqua-trampoline tonifie les différents groupes musculaires, sculpte et gaine l’ensemble du corps, dégomme les capitons, améliore la coordination, l’agilité et la réactivité et brûle un maximum de calories. Rien que ça!

Sa pratique nécessite évidemment une bonne condition physique (certificat médical obligatoire) et requiert un bon mental pour ces séances inspirées du crossfit et de l’aqua-tonic, qui se déroulent en musique.