"Des coupures ne sont pas à exclure cet hiver à Monaco": la SMEG fait le point sur le plan de délestage envisagé

"Au vu des conditions dans lesquelles l’hiver se présente, notamment en termes de moyens de production, il n’est pas à exclure qu’il y ait des coupures cet hiver." Liée à la France dans une "communauté de destin électrique", la Principauté a, elle aussi, mis au point un plan de délestage pour passer l’hiver. L’objectif étant d’éviter "une situation catastrophique, qui serait le black-out", explique Sylvain Didierjean, directeur électricité gaz et efficacité énergétique à la Smeg (Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz).

Quelle est la situation?

"Quand il y aura des périodes de tension liées à la température, c’est le chauffage qui génère - en Europe en général - une augmentation de la consommation. Donc la question est : au cœur de l’hiver, quand il fera vraiment froid, aura-t-on assez de moyens de production? Ce n’est pas sûr", rappelle Sylvain Didierjean.

La cause principale: le nucléaire français. "Il est en maintenance et prend du retard. Tous les jours on entend que des centrales sont remises en route. Mais il n’empêche que tout le parc nucléaire n’est pas encore là."

Quelle est la solution?

Il n’y en a qu’une. "Faire en sorte que la consommation baisse." C’est bien là que le plan de délestage intervient. Si la tension sur le réseau électrique français devenait trop importante, particulièrement pendant les périodes de grand froid, des coupures pourraient avoir lieu.

"La France demandera à Monaco de baisser sa consommation. Ces coupures seront faites à la main du gouvernement princier", confie Sylvain Didierjean, précisant toutefois que les détails de ce plan restent confidentiels. "Nos réseaux sont complètement interconnectés et on ne peut pas faire abstraction de ce qui se fait en France."

Quand interviendront les coupures?

"Ce qui est vraiment important de comprendre c’est qu’on ne va pas chercher 50% de baisse de consommation mais 5 à 10%." Aussi, si coupures il y a, celles-ci seront "très localisées [à l’échelle d’un quartier, ndlr], sur des créneaux de 2h maximum, à des horaires très précis et annoncés à l’avance, et il est assez peu probable qu’on en ait sur plusieurs jours consécutifs". Car "le processus de délestage consiste à faire tourner ces mesures sur les régions françaises, y compris Monaco".