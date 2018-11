Des coups, du sang et de la sueur au Casino

Les tables de jeux ont déserté la salle Médecin. Pour un ring de boxe et des chaises bleues soigneusement alignées. Ce soir, sous les ors du Casino de Monte-Carlo, les jetons ne pleuvront plus sur le tapis vert. Mais les coups, oui. La sueur et le sang, aussi. Alors, hier, à quelques heures des huit combats du Monte-Carlo Boxing Bonanza (lire page suivante), l'heure était au peaufinage. Sous les trois fastueux lustres, le ring est en cours de montage. Deux hommes s'affairent à fixer le tapis, là même où ces gladiateurs des temps modernes s'échangeront quelques joyeuses amabilités. Puis, le cordage sur lequel ces mêmes gaillards viendront s'affaler après un uppercut dévastateur. « On doit encore...