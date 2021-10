Des collégiens monégasques embarqués dans un escape game pour "sauver le futur"

Un projet éducatif 100% made in Monaco

Le projet est né il y a deux ans, à l’occasion des Assises du Numériques éducatif. Organisées en 2019 dans le cadre d’Extended Monaco, elles réunissaient l’ensemble des enseignants du primaire et du secondaire de la Principauté.

"Six projets, parmi les quarante qui ont été élaborés lors de ces Assises, ont été retenus par le gouvernement princier afin d’être financés", explique Fabien Nguyen, conseiller pédagogique à la DENJS. Parmi eux: l’escape game "Objectif Zero Carbone".

"Le choix du thème était une évidence, note Marie-Alix Provence, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre. D’abord parce qu’il est inscrit dans notre programme mais aussi parce que c’est une cause chère à la Principauté et au Souverain."

Avec elle, cinq autres professeurs des collèges Charles-III et François-d’Assise-Nicolas-Barré (FANB) ont contribué à la création de cet escape game made in Monaco.

"Nous avons reçu une formation(*), qui a duré près d’un an et demi, pour avoir les clés afin d’élaborer et scénariser cet escape game", détaille Christelle Boisson, professeur d’Anglais au collège Charles-III.

Une interface web et une vidéo d’introduction ont été créées spécialement pour le jeu. Elles sont hébergées par la délégation interministérielle chargée de la Transition numérique et l’académie de Nice.

(*)Cette formation a été assurée par réseau Canopé, opérateur du ministère français de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du Centre de formation pédagogique du Second degré de la DENJS.