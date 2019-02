Des collégiens azuréens Auschwitz Birkenau, le plus grand cimetière du monde sans tombes

Auschwitz. 28 bâtiments en brique rouge. Des blocs-musée qui témoignent de l’abomination de l’holocauste. Une usine de tortures d’abord. Avec ces cellules verticales d’un m2 pour quatre hommes que l’on découvre en silence. En file indienne. Le cœur serré. « Devant ce mur en liège pour éviter les ricochets, on les abattait de dos et nus » indique le guide. Photos insoutenables de corps décharnés, fruits des expériences inhumaines du Dr Mengele. Vestiges de ces innombrables vies ôtées. De peaux indignement tatouées. Dans un couloir interminable, des cheveux. « On en a retrouvé sept tonnes ». Des monceaux de lunettes, peignes et malles illustrent l’ignominie nazie. Que ces...