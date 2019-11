Des champions et une star de YouTube

La dernière fois qu’il a eu lieu, c’était en 2012. Ce week-end, porté par la commémoration du 90e anniversaire de la naissance de Grace Kelly, le gala international de gymnastique Princesse Grace renaît sous une forme remaniée par la Fédération monégasque de gymnastique. Samedi et dimanche, salle Gaston-Médecin du stade Louis-II, des gymnastes de renom seront présents pour montrer toute l’étendue de leur talent.

Sont ainsi attendus sur les tapis Mélanie de Jésus dos Santos (GAF), championne d’Europe individuelle au concours général et au sol 2019, vice-championne d’Europe à la poutre 2019, vice-championne d’Europe par équipe 2018 ; Lorette Charpy (GAF), médaillée de bronze à la poutre aux championnats d’Europe individuelle, vice-championne d’Europe par équipe 2018, multiple médaillée aux championnats de France individuels ; Cyril Tommasone (GAM), double médaillé aux championnats du monde et quadruple médaillé aux championnats d’Europe au cheval d’arçons ; médaille de bronze par équipe aux championnats d’Europe 2018 ; Julien Gobaux (GAM), champion de France au concours général individuel 2016, médaille de bronze par équipe aux championnats d’Europe 2018 ; Talia De Troyer, Britt Vanderdonckt et Charlotte Van Royen (GAC), trio belge champion d’Europe 2019 en gymnastique acrobatique ; l’ensemble de gymnastique rythmique estonienne (GR) ; des trampolinistes, des membres des équipes nationales russes et italiennes… Il y aura aussi le Monégasque Kevin Crovetto (GAM), qualifié et représentant de la Principauté aux Jeux olympiques de Rio (2016). Et la surprise du chef, ce sera la star des réseaux sociaux avec sa performance sur une chanson de Michael Jackson, Katelyn Ohashi.

Fondé en 1979 par la princesse Grace de Monaco, cet événement a été créé dans le but de mettre le sport féminin - et la gymnastique en particulier - en valeur.

À l’issue de deux journées de compétition et de spectacle, un jury composé de spécialistes mondiaux de la gymnastique et de personnalités sportives de la Principauté, telles que Pernilla Wiberg et Sergueï Bubka, décerneront un trophée Princesse Grace aux vainqueurs des disciplines suivantes : gymnastique artistique féminine ; gymnastique artistique masculine ; gymnastique acrobatique ; gymnastique rythmique.