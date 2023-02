Des canots automobiles réputés à Monaco bientôt mis aux enchères

La collection constituée par Jean Georges Van Praet est rare, sa dispersion par une vente aux enchères l’est tout autant. Durant plus de trois décennies, ce résident monégasque d’origine belge a accumulé pas moins de 34 canots automobiles historiques, principalement de course. Hormis quelques projets de restauration, toutes les unités en sa possession ont navigué et participé avec brio à des rassemblements historiques d’antan, y compris dans les eaux territoriales de la Principauté.

Le 28 février à Paris, des enchérisseurs se disputeront ces pièces nautiques du passé sous le coup de marteau du commissaire-priseur Jean-Pierre Osenat, en partenariat avec l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Ils repartiront avec des bateaux à l’histoire singulière, au savoir-faire unique, longtemps tombé aux oubliettes.

Au commencement de cette vaste collection, il y a un geste d’amour filial. Celui de Jean Georges pour son père, Charles. Au début des années quatre-vingt-dix, au fond du hangar de l’entreprise familiale de travaux maritimes et de construction navale, il déniche l’épave du Rex II. "Tout l’avant avait été percé à cause d’un accident (lire plus loin), il n’avait plus de moteur car celui-ci avait trempé dans l’eau salée", explique Jean Georges Van Praet.

Pendant près de deux années avec un chantier de Saint-Malo, il s’attelle à sa restauration et décide de surprendre son paternel en lui offrant ce présent unique en 1992.

Une initiative qui fait mouche puisque "Carlo", son surnom, verse une larme à la vue de ce runabout de course. "Tu as rendez-vous avec ta jeunesse lui ai-je dit en brandissant les clefs".

En 1956, Charles Van Praet remporte le Meeting de Monaco et est invité au mariage du prince Rainier et de Grace Kelly. Photo DR.

Il gagne un Meeting à Monaco en 1956 et est invité au mariage princier

Et pour cause, ce canot automobile fut sa monture dans les années cinquante. À l’époque, Charles Van Praet, issu d’une notable famille belge, mène sa vie tambour battant. Entre affaires et plaisirs de la vie. Cet entrepreneur de travaux portuaires basé au Havre est, en effet, friand de vitesse. Tant sur l’asphalte avec le rallye de Monte-Carlo, auquel il participe avec le pilote de F1 José Scaron, que dans les airs avec la traversée en solitaire de l’Atlantique en bimoteur. Mais c’est sur l’eau qu’il se distinguera nettement. Après avoir acquis le Rex II (1949) auprès de son constructeur, Frantz Liuzzi, il amorce une honorable carrière en apposant le numéro 2 sur la coque en double bordé d’acajou.

Dès novembre 1952, il bat un premier record du monde. S’en suit, les cinq saisons suivantes, une longue série de succès: une victoire au Grand Prix de Paris en 1955 et le titre de champion d’Europe à Monaco en 1957. "J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour lui, pour ce qu’il a accompli. À côté, le petit Jésus n’était rien du tout, sourit Jean Georges Van Praet, peu avare en anecdotes. En 1956, sa première place au meeting motonautique de Monaco lui a valu d’être invité au mariage du prince Rainier III et de Grace Kelly. Il a pu assister à la cérémonie et au dîner."

C’est à Cannes, en 1958, que l’histoire sportive s’est brusquement interrompue pour le Rex II. Le navire a percuté la boule en verre d’un filet de pêcheur. Photo Alberto Pedraldi.

Un accident causé par les filets de pêche

Mais la belle histoire sportive s’achève soudainement en 1958 à Cannes lors de la semaine du Motor Yacht-club de la Côte d’Azur. Alors en tête de la course et lancé à pleine vitesse, Charles Van Praet est victime d’un malheureux coup du sort. "À l’époque, les pêcheurs faisaient flotter leurs filets avec des boules en verre. Il n’a pas pu éviter l’une d’entre elles et cela a percé sa coque", raconte son fils.

Le navire prend l’eau mais les secours parviennent à éviter le pire. Le bateau de près d’une tonne est alors remorqué jusqu’au Palm Beach. Sommairement nettoyé, Rex II est alors remisé et tombe aux oubliettes pendant plus de trente années. Jusqu’à ce que Jean Georges Van Praet, donc, lui redonne une seconde vie. En 1996, quatre années après ce cadeau, "Carlo" pilote à nouveau le Rex II et soulève le trophée Adriano Ribolzi, remis par le prince Rainier III.

La boucle est bouclée.