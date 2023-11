Pour célébrer le centenaire de la naissance du prince Rainier III, le couple princier redonne vie à deux canons historiques de la Principauté

Deux pièces historiques. Qui ont traversé le temps et les époques ainsi que des évènements marquants de la Principauté. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont procédé ce mercredi à la remise en service de deux canons de 65 mm de 1881. Dans l’obscurité du Fort Antoine, surplombant la Méditerranée et face aux lumières de Monaco, les deux coups de canons tirés par le couple princier ont brisé le silence qui régnait sur les jardins du Fort Antoine.

Livrées et installées en 1904

Il faut dire que ces deux pièces, bien qu’elles aient plus de cent ans d’existence, n’ont pas à rougir des deux précédentes qu’elles ont remplacées. Livrées et installées en 1904, elles ont d’abord servi sur l’esplanade de la statue de la Mer ou l’esplanade Sainte-Barbe. Sur la place du Palais mais aussi et plus rarement au Fort Antoine. "Ils ont été livrés en novembre 1904 par un bateau français [le Polyphème, un bateau à vapeur de la Marine nationale française, NDLR], explique le carabinier Florent Sicart qui était pour l’occasion habillé en tenue de carabinier d’époque. Ils ont été utilisés jusqu’en 1926. C’est la dernière date que nous avons dans notre cahier de marche journalière. Ils ont ensuite été remplacés définitivement par deux canons de 47 mm."

Canons prestigieux, ils ont donc été utilisés pour des évènements historiques.

Les funérailles du prince Albert 1er le 8 juillet 1922, l’avènement du prince Louis II le 13 janvier 1923 mais aussi la naissance et le baptême du prince Rainier III. La naissance de ce dernier avait été annoncée par 21 coups de canon depuis les jardins du fort Antoine. Ils ont ensuite été entreposés sous le porche d’honneur du Palais avant d’être transférés un peu plus tard à la caserne des Moneghetti.

"Ils étaient dans les halls d’entrée puis dans des salles de réunion."

Un long travail de restauration

Aujourd’hui fièrement installés dans les jardins du Fort Antoine, les deux canons de 65 mm ont remplacé ceux de 37 mm. Et un long travail de réhabilitation a dû être mené.

"Grâce à une excellente coopération avec les moyens des carabiniers et ce que j’ai pu faire pour eux, on a redéfini quelque chose qui a permis de faire revivre ces vénérables merveilles, retrace Philippe Georges, directeur technique de la société Munitic qui s’est occupée de la restauration des canons. J’ai conçu un tube réducteur [une sorte de tube en métal long d’une dizaine de centimètres, NDLR] qui permet d’avoir un calibre plus petit et de faire du salut avec une belle flamme et un bong conséquent." Avec les essais, près d’une année et demie a été nécessaire pour arriver à un produit "abouti" qui sera amené à être réutilisé.