Des cadeaux de Noël pour près de 600 enfants de la vallée de la Roya sinistrée par la tempête Alex

Deux mois et demi après la catastrophe provoquée par la tempête Alex, "la solidarité avec la Roya ne faiblit pas", a rappelé Alexandra Valetta-Ardisson.

La députée des Alpes-Maritimes a présenté, mardi 15 décembre lors d’une conférence de presse, l’opération "Noël pour les enfants de la Roya", dont elle est à l’initiative.

Soutenue par la principauté de Monaco, la communauté d’agglo de la Riviera Française (Carf) et de nombreux partenaires, cette opération permettra d’offrir un cadeau aux 599 enfants âgés de 0 à 14 ans des communes de Tende, La Brigue, Saorge, Fontan et Breil-sur-Roya.

Grâce à un catalogue conçu spécialement pour eux, les petits de la Roya ont pu faire deux choix parmi les jouets proposés.

Les commandes ont ensuite été envoyées au seul revendeur de la circonscription, le magasin King Jouet à Menton.

Un beau souvenir pour 2020

Jusqu’à présent stockés sur le site des serres municipales de Menton, les cadeaux doivent être acheminés dans la Roya ce mercredi par la Carf.

Deux journées de distribution sont prévues ce week-end, dans le respect des protocoles sanitaires.

La première remise de cadeaux se déroulera dans la salle de cinéma de Tende (pour les communes de Tende et La Brigue).

Trois rendez-vous sont prévus, en présence du Père Noël: à 13 heures pour les enfants de 0 à 6 ans, à 15h pour les 6-11 ans et à 17h30 pour les 11-14 ans qui, eux, recevront un chèque-cadeau de 30 euros.

Dimanche, le Père Noël prendra la direction de Breil-sur-Roya à bord d’un train spécial, affrété par l’association du train touristique de Centre Var. Son arrivée est prévue à 15 h 15 au village (1).

La remise des cadeaux (pour les enfants des communes de Breil, Saorge et Fontan) se tiendra au gymnase de la commune: à 15h45 pour les petits de 0 à 11 ans et à 17h30 pour les plus grands.

Pour chacune des deux journées, un goûter est prévu en extérieur, avec le concours des boulangeries du secteur.

"Nous avons essayé de n’oublier personne et de profiter de cette action pour faire travailler l’ensemble des commerces de la vallée", a expliqué la députée.

"Ce Noël, c’est le symbole d’une vie qui reprend", a déclaré Jean-Charles Quercia, conseiller municipal de Tende. Et Daniel Alberti, maire de La Brigue, de conclure sur une note d’optimisme: "Au moins pour les enfants, 2020 s’achèvera sur un beau souvenir".

1 - Le train a une capacité de 129 places et pourra accueillir des enfants du littoral. Départ de Cannes à 12h58 et de Nice à 14h07. Départ de Breil en direction du littoral à 18h03.