Pendant les vacances d’hiver, pas de trêve de créativité ! Sur les hauteurs de Monaco, au troisième étage de la Villa Paloma, l’atelier intitulé « Du théâtre d’ombres au Stop motion » s’achève aujourd’hui. Les sept enfants âgés de sept à douze ans participant à l’atelier sont encadrés par Sharon Jones et Coline Matarazzo, deux coordinatrices culturelles. Le but de l’atelier, permettre aux enfants de faire le lien entre l’exposition temporaire du Nouveau Musée National de Monaco consacrée au décorateur de théâtre lumineux Eugène Frey, et leur capacité à créer. « Les enfants doivent se mettre par deux pour créer un petit scénario et créer leur propre théâtre d’ombres », explique Coline. Le principe est simple. Une fois les décors réalisés, à l’aide d’un Ipad, les enfants photographient la scène. Mises bout à bout, l’ensemble des photographies permettent de créer un petit film animé qui sera présenté en fin d’après-midi aux parents. Une idée qui permet aux enfants de passer du temps ensemble et de développer leur capacité de concentration et de créativité.

Plusieurs ateliers lors des vacances

Tout au long des vacances scolaires, la Villa Paloma organise une série d’ateliers pour les enfants à partir de dix ans (ateliers de demain et vendredi) et à partir de onze ans la semaine prochaine. Là aussi, « une fois que les enfants ont visité l’exposition du NMNM, ils continuent le travail de certains artistes à leur manière et à l’aide d’outils adaptés à leur capacité cognitive. On aborde l’histoire de l’art et des techniques avec les nouvelles technologies » explique Benjamin Laugier, responsable des publics du NMNM. Dès demain, les enfants apprendront comment fonctionne l’image en mouvement dans un atelier sur les hologrammes.

La semaine prochaine, un atelier sera proposé sur le thème « l’Opéra avec les machines ». Il permettra aux enfants d’apprendre à se servir du logiciel de programmation Scratch, ainsi que de créer des maquettes de décors d’opéra avec une fraiseuse numérique. Ces ateliers sont payants mais entrent dans le cadre du pass culture. Ce dernier a donc permis à trois jeunes enfants de s’inscrire gratuitement pour cette semaine d’atelier.