Des associations caritatives de Menton et Beausoleil s'unissent pour la collecte de la Banque alimentaire qui débute ce vendredi

"Comme moi, engagez-vous, donnez une part de vos courses." Marraine de la Banque alimentaire des Alpes-Maritimes depuis plusieurs années, l’humoriste Mado la Niçoise donne le ton.

Sans une once de dérision. Invitant le plus grand nombre à participer à la collecte nationale de l’association luttant contre la précarité et le gaspillage alimentaire - programmée, chaque année, le dernier week-end du mois de novembre.

L’enjeu? Collecter des denrées au profit des plus démunis, auprès des hommes et femmes en orange. En 2022, la mobilisation avait ainsi permis de recueillir près de 140 tonnes de marchandises dans le département - soit environ 280.000 équivalents repas. L’objectif sera, sans grande surprise, de faire mieux encore ce week-end, alors que l’inflation pousse de plus en plus de foyers dans la vulnérabilité.

"Pour la deuxième année consécutive, la Banque alimentaire 06 a redistribué plus que ce qu’elle a collecté", résumait récemment son président, Tony Amato, dans nos colonnes.

"On a de moins en moins de dons, avec de plus en plus d’associations qui frappent à notre porte et qui ont davantage de bénéficiaires." Le constat est pénible, mais pas question de tomber dans le défaitisme. On comprendra aisément que pour renflouer les stocks, il faudra miser, en conséquence, sur une mobilisation XXL. Et sur des bénévoles surmotivés dans les 80 magasins des Alpes-Maritimes où la collecte se tiendra.

Des volontaires appelés à distribuer des brochures et présenter la collecte en cours ainsi que les besoins attendus ; remplir des caddies de produits afin d’atteindre collectivement au moins 11.500 tonnes de denrées au niveau national ; organiser les stocks… Sensibles à l’appel national de la Banque alimentaire, les clubs service locaux ne pouvaient pas se défiler. Rotary club de Menton, Lions clubs de Menton, de Beausoleil et Menton Riviera, Soroptimist… C’est main dans la main que les organisations caritatives entendent mettre leur pierre à l’édifice. Avec, à la manœuvre, le Rotary club de Menton.

60 bénévoles à trouver

"C’était un vœu de notre président, Dominique Nicolaï, de mener une action commune sous forme d’Interclubs", souligne Jean-Paul Lançon, responsable de la commission dédiée.

Indiquant avoir contacté chaque président pour lui envoyer un prospectus explicatif et un fichier Excel pour s’organiser selon les lieux et les plages horaires. "Nous avons besoin de 60 personnes - ou 60 heures - pour aider aux Intermarché Péglion (Roquebrune), du Borrigo et du Careï. Les autres magasins mènent déjà des actions de leur côté", poursuit le rotarien. Qui, encore hier, disait manquer de neuf personnes. Mais ne pas désespérer. Alors que d’un point de vue concret, la collecte commence dès aujourd’hui à Roquebrune. Et se poursuit dans les trois commerces demain.

"On constate que les membres associatifs ont de plus en plus des obligations et il devient difficile de trouver des bénévoles pour une action comme celle-ci. Le fait de mobiliser un certain nombre de clubs service permet ainsi à l’opération de monter en puissance", assure Jean-Paul Lançon.

Précisant que la Banque alimentaire leur a fourni des affiches ainsi que des survestes pour être identifiables. Et que toute la journée, un camion de l’association des sapeurs-pompiers circulera entre les supermarchés pour libérer les chariots et éviter que cela bouchonne. "Je me suis mis en rapport avec les directeurs de magasin qui étaient tout à fait favorables à cette collecte. La seule consigne, c’était de ne pas agresser les clients."