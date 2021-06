Des animaux adoptés durant les confinements retrouvent le chemin des refuges, abandonnés par leurs propriétaires

Depuis plusieurs semaines, Laurent Grégoriou, le président de l’Avsa (Association varoise de secours aux animaux), assiste, révolté, à un phénomène qui lui brise le cœur: le retour, dans le refuge géré par sa structure à Roquebrune-sur-Argens, de chiens adoptés il y a seulement quelques mois, au plus fort de la pandémie de coronavirus. "Ils ont servi d’alibi à des personnes irresponsables qui cherchaient simplement un prétexte pour s’affranchir des règles des confinements successifs ou du couvre-feu, déplore-t-il. À l’époque, promener son animal était un motif dérogatoire pour pouvoir sortir prendre l’air. Avec la levée des restrictions, tous ces chiens sont devenus inutiles voire encombrants. Après avoir trouvé une place au sein d’une famille, ils se retrouvent à nouveau dans des boxes, ce qui représente un traumatisme de plus pour eux ".

Si les bénévoles et les salariés des refuges sont exaspérés, c’est qu’ils s’attendaient à vivre cette situation. "On peut voir cela comme le revers de la médaille de la vague d’adoptions observée en 2020 et pendant la première moitié de 2021, analyse Laurent Grégoriou. À l’époque, nous étions tous ravis de voir les refuges se vider. Mais nous nous doutions bien que cela ne durerait pas".

Des mutilations

Par ailleurs, tous les maîtres n’ont pas le "courage" d’assumer leur erreur en ramenant leur animal aux bénévoles. Aussi, c’est souvent en forêt ou au bord d’une route que les chiens sont laissés livrés à eux-mêmes. Et pour ne pas avoir à rendre de comptes, quelques-uns sont prêts à toutes les horreurs.

"Il nous arrive de récupérer des animaux mutilés, révèle Laurent Gregoriou, écœuré. Certains n’hésitent pas à écorcher profondément leurs chiens pour récupérer leurs puces d’identification. D’autres leur brûlent les oreilles pour effacer le tatouage. Il y a quelques jours, une femelle a été attachée à notre grille avec toute sa portée".

Les bénévoles poussent les murs

Au refuge de Roquebrune-sur-Argens, les 150 bénévoles et les 8 salariés de l’Avsa ont l’habitude de recueillir et de placer entre 500 et 700 chiens par an. Mais face à l’augmentation du nombre de pensionnaires, ils n’ont pas d’autre choix que de pousser les murs. Dans les jours qui viennent, ils vont entreprendre des travaux visant à doubler la capacité du site, pour la faire passer de 50 à 100 chiens.

Dons et informations: avsa.fr et 07.82.99.41.05.