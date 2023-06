Dernières visites pour le prince Albert II en Haute-Loire

"À Saint-Pal-de-Chalencon, nous sommes propulsés en plein Moyen Âge, au berceau de ma famille, vers l’an mil, à la lisière chronologique de ce que les archives et l’histoire des familles peuvent documenter avec vérité et authenticité. En pleine guerre de Cent ans, l’ancienne famille de Chalencon a fait converger ses intérêts familiaux avec ceux des Polignac. L’héritière des vicomtes de Polignac, Walpurge, a épousé, en 1349, Guillaume III de Chalencon, et ainsi permis au lignage des Polignac, par substitution de nom, de survivre. Cette alliance se manifeste dans le choix des armes", a rappelé le souverain dans son discours devant la population. La famille de Polignac récupérera les terres des Chalencon, toujours par mariage, en 1638, pour les laisser définitivement en 1718.

"Voir cette France rurale qui se bat"

Lors de sa visite, le souverain s’est aussi attaché à aller à rencontre de la population qui fait vivre la commune. "C’est une grande satisfaction de voir, partout, dans cette France rurale qui se bat, les efforts pour maintenir l’économie existante ou pour développer de nouveaux secteurs, d’essayer ainsi, grâce à la qualité de vie, d’attirer de nouveaux actifs. Votre commune me semble un bel exemple d’une collectivité à la fois fière de son passé, soucieuse d’en faire un atout, et méritante d’avoir su conserver une tradition industrielle rurale d’excellence", a-t-il glissé au maire, Pierre Brun.

Plutôt dans la matinée du 2 juin, le souverain avait fait une halte au Puy-en-Velay, où il a visité la statue Notre-Dame-de-France, la cathédrale et le cloître en compagnie du président de la Région Auvergne Rhône Alpes, Laurent Wauquiez.