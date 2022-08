Depuis plus de 50 ans, la Boutique du Rocher soutient l'artisanat local à Monaco

C’est l’un des beaux héritages de la princesse Grace. La première Boutique du Rocher, boutique officielle de la Fondation Princesse Grace, a vu le jour en 1970. "Le premier magasin, à Monaco-Ville, a été offert par le prince Rainier-III à la princesse Grace pour la Fondation. Le second, à Monte-Carlo, a été acheté par la Princesse elle-même quelques années plus tard", retrace la directrice, Catherine Sitalapresard.

Une boutique solidaire

À l’origine, une idée solidaire et déjà profondément féministe: proposer aux artisans et aux femmes de Monaco qui voudraient arrondir leurs fins de mois, un lieu au sein duquel ils pourraient vendre leurs créations. "Il faut se remettre dans le contexte de l’époque. Les femmes ne travaillaient pas beaucoup dans les années 1970. Elles pouvaient coudre ou tricoter des choses qu’elles mettaient en vente à la boutique. Cela leur permettait d’avoir un peu d’argent." Et d’autonomie…

Depuis, le concept reste inchangé et continue d’être un dépôt-vente consacré à l’artisanat local. Mais les deux magasins se sont modernisés pour s’adapter aux évolutions de la société.

"Lorsque je suis arrivée en 2005, nous vendions pratiquement les mêmes produits dans les deux boutiques et nous fermions entre midi et deux, explique Catherine Sitalapresard. Pendant 10 ans, j’ai gardé les boutiques telles quelles. Puis, on a discuté avec les administrateurs et je leur ai montré qu’on vendait davantage de produits pour enfant au centre-ville et qu’avec le tourisme, il était plus facile de vendre des produits pour la maison sur le Rocher." Les deux boutiques ont donc été divisées pour se spécialiser.

Au fil du temps, des couturières ont été embauchées, permettant ainsi à la Boutique du Rocher de créer ses propres collections, dont les bénéfices sont reversés à la Fondation.

Les contributeurs et contributrices extérieurs - que la boutique appelle ses "fournisseurs" - sont invités, s’ils le souhaitent, à suivre ces tendances. "Il y a des gens qui nous font une pièce de temps en temps ; d’autres des collections entières. Avant, ils pouvaient nous apporter ce qu’ils voulaient, mais dans un esprit d’unité et d’harmonie, j’ai proposé de leur donner des conseils sur les tendances, les couleurs pour qu’ils puissent savoir quoi produire. Cela nous a aussi permis de faire moins de gaspillage."

À l’époque, quelque 400 noms noircissaient la liste des fournisseurs des deux Boutiques du Rocher. Avec le temps, celle-ci s’est un peu raccourcie. "Certains sont décédés. Mais il y a des enfants qui prennent la relève de leurs mamans. Parfois, ce sont des belles-filles. La boutique, c’est une grande famille. Ce n’est pas seulement un magasin où l’on vend. On s’y attache", confie Catherine Sitalapresard.

C’est elle qui pense et lance les collections. Entre six et sept par an, selon des thématiques qui se rapportent à la vie de la Principauté: "Le cirque, la Fête du citron, Pâques, l’été, la Fête du Prince et Noël. Si on a le temps, on fait une collection automne. Là, on prépare Noël."

Le souci du détail

Leur point commun? Le souci du détail, que Catherine Sitalapresard tient de celle qui a occupé le poste de directrice des boutiques avant elle, Liliane Fautrier (aujourd’hui administrateur honoraire des boutiques). "Je ne sais pas coudre un bouton mais Madame Fautrier m’a appris à bien regarder les détails, les coutures bien faites et à repérer les défauts. Il faut que les pièces soient parfaites. Il m’est arrivé de demander de refaire des choses parce qu’une manche était plus courte que l’autre, par exemple."

Et d’ajouter: "Madame Fautrier tenait ça de la princesse Grace : que les œuvres soient bien faites et raffinées. C’est d’ailleurs ce qu’apprécient les clients".

Savoir+

"Les boutiques du Rocher", boutiques officielles de la Fondation Princesse Grace.

À Monte-Carlo: 1, avenue de la Madone.

À Monaco-Ville: rue Émile de Loth.

Sur Facebook : La Boutique du Rocher Fondation Princesse Grace Monaco