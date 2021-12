Déploiement de la fibre chez les particuliers, 5G, tarifs… Où en est-on à Monaco?

"Cela a été plus facile dans les constructions neuves, où tout est prêt et normé depuis 2005", concède Martin Péronnet. Il a d’abord fallu préfibrer les immeubles à la verticale, dans les parties communes.

À charge ensuite aux particuliers de demander le raccord, à l’horizontale, vers leur logement. Avec, parfois, des frais supplémentaires. Des difficultés techniques qui font l’objet de "débrief quotidien".

La force de Monaco Telecom? "Tout est internalisé. Nous avons mené un plan de formation important pour les techniciens, qui en sont à plus de 100.000 soudures."

Si un certain nombre de syndics n’ont toujours pas répondu aux appels du pied de l’opérateur, Martin Péronnet assure que "l’année prochaine, même si quelqu’un n’est pas encore éligible et les délais sont plus longs parce qu’il faudra l’accord du syndic pour la partie verticale, on lui installera."

Avec quels engagements? "Une baisse de prix importante des offres de connexion internet par fibre dédiée. Et, pour les Monégasques et Enfants du pays, des tarifs très particuliers sur les nouvelles offres fibre. Quant aux offres de téléphonie mobile, elles sont à prix préférentiel pour les abonnés fixe. Sinon on répond aux règles d’un marché concurrentiel à des prix a priori aujourd’hui plutôt bien positionnés."

"Une promesse forte"

Par ailleurs, alors que l’IPhone 12 a fait décoller la 5G mobile, Martin Péronnet rappelle qu’elle ne diffère pas d’un pays à l’autre. Peu importe donc que Huawei soit partenaire de Monaco.

"La 5G est un standard de communication réglementé par une norme 3GPP. C’est un acquis hyper important du marché télécom et donc la 5G n’est pas différente."

Quant à la fibre, "sa promesse est forte". "Elle offre une connexion très stable et un très bon débit et latence. C’est une assurance de qualité. Le deuxième sujet, c’est le Wifi. C’est mieux que le PC principal soit connecté en ethernet, comme l’Apple TV, mais partout dans l’appartement on est aujourd’hui capable de mettre un réseau Wifi qui soit homogène grâce à des extenders et une nouvelle norme plus puissante: le Wifi 6. Qui est couplé chez nous, et je pense qu’on est les seuls avec la technologie mesh en natif. Ce qui veut dire que le réseau Wifi mesh est inséré dans la box et non séparé."

Une nouvelle grille tarifaire est enfin effective depuis le mois de mai. "Les prix ont toujours été réglementés et définis pour être dans une marge cohérente avec les prix pratiqués en France. Là, ce qui a été demandé au moment de la prolongation de la concession de l’Etat, c’est d’avoir des prix vraiment très compétitifs pour les résidents."

Un partenariat à long terme qui permet une continuité dans le plan de Transition numérique de l’Etat.