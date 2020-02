Le démarchage téléphonique abusif ? Un pléonasme, ou presque. Ras-le-bol des appels à toute heure de la journée ou de la soirée ? Marre de s’entendre promettre monts et merveilles quand on n’a rien demandé ? Si ce n’est pas un produit financier, c’est un sondage. Ou l’assurance de travaux d’isolation avec avoir fiscal pour réduire dans de belles proportions la facture de gaz ou d’électricité. Pire, ce peut être le suivi d’une tombola dont on aurait évidemment décroché le gros lot, à condition de passer une commande pour un montant modique, condition sine qua non pour confirmer sa participation. Sans parler des « ping calls », ces appels qui se cantonnent à une sonnerie et incitent à recomposer un numéro évidemment surtaxé.

Bloctel(1) n’a pas donné tous les résultats attendus. Cette liste, sur laquelle il suffisait d’inscrire son numéro, devait nous épargner les coups de fil intempestifs et répétés. Tout au plus en a-t-elle réduit le nombre. Sans nous débarrasser de ces plateformes dont on regrette aussitôt d’avoir accepté l’appel et dont on cherche à se débarrasser sans pour autant manquer de courtoisie.

Fini ? L’avenir nous le dira. Mais le gouvernement prétend mettre un coup d’arrêt à ces méthodes exaspérantes. Déjà, en interdisant le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique. Qui concentre près du tiers des cas de harcèlement signalés.

77 entreprises sanctionnées en 2019

Le hic, c’est que les centres d’appels représentent 56 000 emplois directs en France. Pas question d’empêcher tout démarchage, la tendance est plutôt à un contrôle plus strict des pratiques. Pour « casser le modèle économique des fraudeurs », la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des finances, Agnès Pannier-Runacher, vient d’annoncer une forte augmentation du montant maximum des amendes : 375 000 euros pour les entreprises, 75 000 pour les personnes physiques.

Est également évoqué un encadrement plus rigoureux des plages horaires pendant lesquelles les appels resteraient possibles. En semaine et le samedi, mais plus en soirée ni même à l’heure du déjeuner.

En 2019, la direction de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a sanctionné 77 sociétés pour démarchage téléphonique abusif. Montant total des amendes : 2,3 millions d’euros, dont 10 % pour une seule d’entre elles, spécialisée dans la vente de bouteilles de vin.