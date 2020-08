Demande de fermeture administrative de trois snacks à Juan-les-Pins: "aucune décision n'est prise", le maire d'Antibes s'impatiente

"Sincèrement, je n’ai rien contre eux"

Après avoir publié des arrêtés municipaux demandant à ces entreprises de baisser le rideau entre minuit et 6 heures du matin, le premier magistrat s’est heurté à une limite: "Ils préfèrent braver le texte plutôt que de le suivre."

Si la police nationale a dressé plusieurs procès-verbaux, la non-efficacité de la répression s’illustre dans la station. "Et plus le temps va passer plus les décisions vont paraître peu utiles", lance le maire qui affirme: "Je n’ai rien contre ces snacks."

Pourtant, ces vendeurs de sandwichs, burgers et boissons sans alcool misant uniquement sur la vente à emporter n’ont pas voulu avaler la couleuvre. Certains ont donc entamé une action pour contrer cette décision municipale, la jugeant injuste devant leur activité.

Face à ce statu quo, le maire a donc demandé au préfet une fermeture administrative des snacks.