Demain lui appartient !

Eh mais j’le connais, lui ! » C’est probablement ce que certains pourront se dire devant leur télévision le 10 juin. Et pour cause, notre comédien antibois, Jérémy Jacomet se glisse dans un épisode de Demain nous appartient. Et pas dans n’importe lequel ! Puisque la série habituellement diffusée en access sur TF1 se retrouve, exceptionnellement, programmée au prime time pour un show spécial. Une intrigue clé qui fait grimper le suspense. Preuve en est, c’est en officier du Raid que l’acteur apparaît à l’écran.

Son but ?

Mener à bien une mission de sauvetage dans les terres héraultaises. « J’ai vraiment apprécié ces trois pleines journées de tournage. En plus, mon personnage entre en légère confrontation avec Samy Gharbi alias Karim Saeed dans la série, donc niveau jeu c’était également intéressant », sourit l’acteur, ravi d’avoir été invité à rejoindre l’équipe.

Ketchup Moutarde fête les parents !

Une aventure de plus - avec hélicoptère en bonus, oui oui - qui vient s’ajouter au CV du membre du collectif Ketchup Moutarde. Eh oui, souvenez-vous, la sacrée troupe a su cuisiner à sa sauce il y a quelques mois de cela le cultissime Casa de Papel en la parodiant façon… papel Q.

Depuis deux ans, cette bande de potes qui ne se prend pas au sérieux mais fait les choses sérieusement, dévoile sa touche épicée sur YouTube. Des courts-métrages, des clins d’œil et surtout beaucoup d’humour. Mais pas seulement… En témoigne leur dernière vidéo spécialement concoctée pour la Fête des mères.

« On est sortis de ce qu’on fait d’habitude. On avait envie de faire quelque chose de plus tendre, d’être juste dans l’émotion. Et rappeler un message essentiel : il faut profiter du temps que l’on a avec sa maman », souligne-t-il, en ne manquant pas d’annoncer la couleur : « On prépare aussi quelque chose pour la Fête des pères. Mais là… Ça sera différent. »

Et le prince de Golfe-Juan alors ?

Boosté à bloc, Jérémy Jacomet - également connu pour son indécrottable Napoléon lors des événements Nonchalance - compte bien passer un été créatif.

De quoi espérer le grand retour de son Prince de Golfe-Juan ?

Souvenez-vous, l’an passé (voir édition du 28 septembre 2018), avec ses complices de toujours, le comédien a donné dans la caméra cachée. Surprenant des anonymes au détour d’un chariot, d’une voiture, d’une place de parking… L’œil rieur, il avoue : « C’est vrai qu’il me manque. Mais je pense qu’il ne devrait pas trop tarder à revenir… »

Bon, on ne vous a rien dit : mais méfiez-vous, il n’est vraiment pas loin du tout…