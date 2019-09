Demain, le Forum des associations

Demain, toute la journée, vous avez rendez-vous au palais de l’Europe et dans les jardins Biovès, où se tiendra l’événement fort et incontournable de la rentrée : le Forum des associations.

Organisée par le Centre communal d’action sociale de la Ville de Menton, cette huitième édition sera l’occasion de découvrir la richesse du tissu associatif de Menton et ses alentours.

Forte de ses précédents succès, elle s’enrichira cette année d’une quinzaine de participants supplémentaires, offrant ainsi la présence de 150 intervenants !

Découvrir et s’inscrire...

Sportives, culturelles, sociales, patriotiques… Pour les enfants comme pour les adultes, ces associations accueilleront le public afin d’échanger et d’informer autour de leur passion tout au long de cette journée instructive. Les familles et les personnes intéressées auront ainsi l’occasion de créer un premier contact, de comparer les offres, de faire le point sur les programmes, les plannings, les cours d’essai et les inscriptions. Voire, de s’essayer à quelques activités !

Parallèlement, une vingtaine de clubs et d’associations se prêteront au jeu des démonstrations sur le podium situé dans les jardins Biovès.

Les démonstrations

Tout au long de la journée, des associations animeront les jardins Biovès, afin de présenter leurs activités.

10 h : Les Baladins du Mentonnais

10 h 20 : Urban Sport Center

10 h 40 : M’Road Cabaret

11 h : inauguration du Forum par le maire

11 h 20 : Boxing Club Karaté

11 h 40 : Association Sport Défense pour Tous

12 h - Association Sourire en Bandoulière (contes)

12 h 20 : Association Culturelle Sportive Mentonnaise

13 h 40 : Lavoir Théâtre

14 h : La Voix

14 h 20 : Art et Danse du Monde

14 h 40 : Au plaisir des mots

15 h : Orientalys

15 h 20 : Capoeira Live

15 h 40 : Art Riviera Casting

16 h : Karaté Leroyal

16 h 20 : Tiare Tahiti

16 h 40 : La Maison du Bien-être

17 h : Menton C’est Vous.