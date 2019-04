VIDEO. Déjà 850.000 vues pour le clip musical des Mentonnais Roxane et Louka

Posté samedi dernier sur la plateforme Youtube, le clip musical Comme une évidence compte déjà plus de 850.000 vues et 7.000 commentaires. Il faut dire le projet artistique réunit deux personnalités bien connues des Mentonnais.

Tout d’abord la Youtubeuse - aux millions d’abonnés - Roxane. Jadis auxiliaire de puériculture à Monaco, puis cupcake designer à son propre compte, la jeune femme a fondé une chaîne YouTube. "L’atelier de Roxane" est consacré à la pâtisserie et plus particulièrement aux cakes design. Un succès fulgurant avec - cerise sur le gâteau - le trophée W9 d’or de la Youtubeuse de l’année en 2018.

Aux côtés de la reine 2.0 de la pâtisserie, un autre ingrédient participe au succès du clip vidéo: la voix sucrée et mélodieuse du chanteur mentonnais Louka. Ancien joueur du Rapid et éducateur au centre de formation de l’AS Monaco, Luca Bennici a été candidat pour Destination Eurovision 2018. Il a même chanté en première partie d’un concert - à Bercy - du rappeur français Maître Gims. Louka partage d’ailleurs son amour de la musique sur sa chaîne Youtube "LoukaVevo" qui compte 16.000 abonnés.

Il y a quelques mois, les deux stars 2.0 de la cité ont décidé de s’associer pour un projet de chanson et de clip. "Avec mon mari Loïc, nous avions déjà réalisé une chanson pour fêter notre million d’abonnés sur Youtube. Mais, cette fois-ci, nous voulions un projet plus personnel et travailler avec le chanteur Louka qui est un ami et un artiste très talentueux", confie la Youtubeuse. Le couple propose alors à Louka de réaliser une chanson et un clip liés à leur histoire d’amour.

"On s’est connu très jeunes et nous sommes restés forts malgré les obstacles de la vie. Pour nous, être ensemble, c’est comme une évidence", précise Roxane.

"Tout est possible, il ne faut pas baisser les bras"

Emballé par le projet, chanteur Louka écrit alors une chanson, sous forme de message d’amour. "J’ai été très ému par la demande de Roxane. J’ai alors pris ma guitare et j’ai commencé à jouer une mélodie puis les mots sont venus naturellement...", détaille Louka.

Alors que la chanson n’est pas tout à fait finalisée, le clip est réalisé dans l’une des chambres de l’hôtel Napoléon à Garavan.

Dans la vidéo, Roxane et son mari jouent deux tourtereaux qui s’aiment, se disputent, se retrouvent, s’enlacent... "Nous voulons que les couples se reconnaissent dans ce message: tout est possible, il ne faut pas baisser les bras", précise la Mentonnaise.

Au premier plan, Louka, guitare à la main, fredonne la mélodie. Dans un rire, le chanteur se compare à Nathalie Umbruglia dans le clip Torn. "J’ai passé un très bon moment et je suis très fière du résultat."

Aujourd’hui, les deux Mentonnais espèrent que le clip musical dépassera l’univers de la toile pour faire une entrée remarquée au petit écran.

Pour l’heure, le duo Roxane-Louka, comme l’évidence... d’un succès 2.0.

un clip et des projets

Après la sortie de son premier livre de recettes en 2017, la Youtubeuse Roxane travaille actuellement sur la rédaction d'un deuxième livre de cuisine qui devrait paraître au mois d'octobre.

Le chanteur Louka prépare un album qui devrait sortir au cours de l'année 2020.