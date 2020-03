Déjà 1.200 élèves monégasques conquis par l'application "Caeso", qui aide à choisir son orientation professionnelle

C’est la bonne idée orientation scolaire de cette rentrée 2019-2020. Le programme CAESO (Coach d’Aide aux Études Supérieures et à l’Orientation) débarque à Monaco. Son but ? Aider les nombreux collégiens et lycéens à s’orienter du mieux possible, en se connectant sur le site www.caseo.mc via un ordinateur ou un smartphone. Une fois sur le site, il est demandé aux utilisateurs de créer leur compte et de répondre à des questions concernant leur souhait d’orientation, simple comme bonjour.

des interventions dans les classes

La plateforme numérique est donc une sorte de coach 100 % digital qui se charge de répondre aux questions que se posent les élèves et leurs parents sur des questions d’orientation et qui propose ensuite des solutions adaptées. Ainsi, les questions du type "Quelle filière choisir ?", "Comment devient-on kinésithérapeute, avocat, électricien ou commercial ?" ne restent plus sans réponses.

Au total, l’application permet de découvrir plus de 850 métiers et plus de 100.000 formations.

Développée par la société Ovvy, CAESO est déjà plébiscité dans les établissements scolaires de la Principauté. Même si elle ne remplace pas l’avis d’un conseiller d’orientation, l’appli a déjà séduit près de 1.200 élèves monégasques depuis son lancement.

"L’équipe CAESO est intervenue directement dans toutes les classes de la troisième jusqu’à la Terminale, pour montrer aux élèves comment fonctionne l’application", explique Fatma Chouaieb, présidente de la société Ovvy. Un bon moyen pour les jeunes Monégasques de trouver leur voie.