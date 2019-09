Soixante-quinze plus tard, le souvenir est toujours vif. Et la commémoration de la Libération de Monaco chaque 3 septembre, épilogue de la Seconde Guerre mondiale en Principauté, est un événement qui oscille entre solennité et reconstitution historique.

Le comité de commémoration d’époque, comme il le fait chaque année, prendra d’assaut la place du Palais dès 8 heures et jusqu’à 15 heures, où sera installé un campement militaire. Avec figurants en tenues d’époque et véhicules militaires de la résistance. L’un des temps forts devrait être la relève de la garde des Carabiniers, quelques minutes avant midi (11 h 55).

Mais le souvenir de ce 3 septembre 1944 sera distillé, mardi, un peu partout dans la Principauté. Dès 9 heures, un défilé de véhicules militaires prendra son départ depuis l’avenue Saint-Laurent où un hommage sera rendu aux résistants déportés. Le cortège se rendra ensuite à la Maison de France, à 10 heures, rue Grimaldi. Pour regagner ensuite le Rocher pour des commémorations au lycée Albert-1er et au Conseil national.