Défilé d’élégance sur la place du Casino

Il y a les nostalgiques, les amoureux de belles carrosseries ou tout simplement ceux qui vibrent en entendant vrombir les moteurs. Tous sont des cibles potentielles pour un voyage spatio-temporel hier à Monte-Carlo où, en fin de journée, un ballet de cylindrées toutes pimpantes s’est organisé. Et ce, même si parfois certaines sont de vieilles dames.

Des proportions plaisantes à l’œil

C’était le temps fort du concours « Élégance et automobile à Monte-Carlo » relancé par l’ACM et entamé depuis jeudi soir. Les 47 belles du week-end - la plus ancienne a été construite en 1914 - avaient rendez-vous place du Casino pour un défilé face à un jury averti : Sandra Button, la présidente du concours d’élégance Pebble Beach ; l’artiste Lorena Baricalla ; l’ancien pilote Thierry Boutsen et le designer automobile Lorenzo Ramaciotti.

« Ce que l’on juge, ce sont d’abord les proportions qui doivent être plaisantes à l’œil », explique au micro le directeur de l’événement Christian Philippsen pour que le public, massé derrière des barrières malgré la chaleur, comprenne la démarche. « Puis le contact avec les propriétaires, à qui nous demandons : si la voiture pouvait parler, quelle serait son histoire ? ». À ce jeu-là, la numéro 29 aurait des choses à dire. La très chic Alfa Romeo 6C 1750 GS Coupé a gagné la course des 24 Heures du Mans en 1935. Mais l’année d’avant, elle avait remporté le concours d’élégance, déjà en Principauté !

Les vainqueurs, dans les neuf catégories, seront récompensés ce matin, à 11 heures, sur la place du Palais.