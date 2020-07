Découvrez le programme des concerts et spectacles à Cap-d’Ail cet été

Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? La Fête de la musique sacrifiée, dans tout l’Hexagone, sur l’autel des exigences sanitaires, il fallait rebondir. Redonner du baume au cœur aux âmes festives en calant quelques dates phares dans le calendrier estival.

A Cap-d’Ail, à l'amphithéâtre de la Mer et au château des Terrasses, six concerts, un spectacle et un bal – celui du 14-Juillet – viendront ponctuer l’été azuréen, tout de même amputé de grosses dates. Pour éviter qu’il y ait foule, ces soirées gratuites seront soumises à réservation, à l’exception du bal de la Fête nationale. Voici le détail.

7 juillet: Tribute to Pink Floyd

Si le mythique groupe de rock, à la musique aussi planante qu’expérimentale, a déserté les scènes de concert depuis quelques années déjà, son héritage subsiste. Pulse, le tribute Pink Floyd des Alpes-Maritimes, proposera un répertoire en hommage à Roger Waters et consorts. Deux heures de spectacle avec la reprise des tubes de leurs plus belles années, entre 1970 et 1990.

Amphithéâtre de la Mer - 21 h. Sur réservation.

10 juillet: Pierre Bertrand & La Caja Negra

Un jazz bariolé, ensorcelant et inattendu. C’est la promesse formulée par Pierre Bertrand – auréolé d’une Victoire du jazz en 2017 – et de son ensemble Caja Negra avec la réécriture inédite d’un album culte du maestro Duke Ellington. Sous les projecteurs, la finesse de la guitare de Louis Winsberg se marie avec brio à l’énergie bouillonnante de Minino Garay et les voix de Sabrina Romero et Paloma Pradal.

Amphithéâtre de la Mer - 21 heures. Sur réservation.

14 juillet: le bal de la Fête nationale

Pour la célébration de la Fête nationale, la soirée sera animée par le groupe des Benty Brothers, dès 19 h, à l’amphitéâtre de la Mer. Sur place, des boissons, grillades et snacking seront à la vente par l’association du Rotary Beausoleil - RCM - Cap-d’Ail - La Turbie. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’Ehpad La Sofieta à Villefranche-sur-Mer, dont les soignants sont restés mobilisés pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Amphithéâtre de la Mer. Dès 19h. Sans réservation.

31 juillet: Christophe Malavoy lit Max Gallo

Festival des mots, deuxième du nom. Ce rendez-vous invite littéralement les amoureux de l’imaginaire à voyager, à l’écoute d’un comédien renommé se livrant, le temps d’une soirée, à des lectures d’œuvres. Cette année, c’est Christophe Malavoy qui s’y colle. Il tournera les pages d’un bouquin de Max Gallo, écrivain et historien niçois.

Château des Terrasses - 21 h. Sur réservation.

1er août: Tribute to Aretha Franklin

On la surnommait « La Reine de la soul ». Aucune chanteuse, jusqu’à présent, n’a su lui dérober ce statut. Aretha Franklin était une voix. Avec son plus bel organe, elle incarnait la grâce, la puissance et le groove. Un triptyque que le groupe « Respect Tribute to Aretha Franklin » – avec ses 14 musiciens dont sa chorale gospel – s’attelle à refaire vivre chaque soir de concert.

Amphithéâtre de la Mer - 21 h. Sur réservation.

5 août: Cap Dièse et Z’acoustic

En 2018, leur prestation sur la scène de Cap Jazz n’était pas passée inaperçue. Cet été, Cap Dièse remet le couvert aux côtés de Z’acoustic, un groupe issu de la même bande de généreux musiciens du coin.

Château des Terrasses - 21 heures. Sur réservation.

6 août: Watson Quartet

Du jazz, de la pop, du groove et l’art de la reprise. Voilà résumé en quelques mots l’esprit de Watson, un quatuor de musiciens aux influences diverses : jazz pour le batteur, pop rock pour le bassiste, électro classique pour la claviériste-choriste, le tout au service d’une somptueuse voix « joplinienne », venue tout droit de la soul.

Château des Terrasses - 21 heures. Sur réservation.

8 août: Hommage à Aznavour

Le dernier hommage de l’été, après ceux des Pink Floyd et d’Aretha Franklin, sera pour un monstre sacré de la chanson française : le bien nommé et regretté Charles Aznavour. Formidable ! Aznavour – L’histoire d’une Légende replonge littéralement les spectateurs dans les venelles de Paris, au temps de La Bohème, pour retracer l’inépuisable carrière – huit décennies tout de même! – de Charles Aznavour.

Amphithéâtre de la Mer - 21 heures. Sur réservation.

Savoir +

Renseignements et réservations au 04.93.78.02.33 ou à evenements@cap-dail.fr

L’amphi de la Mer sera limité à 500 spectateurs et le Château des Terrasses à 200 spectateurs.