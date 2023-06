Découvrez la métamorphose de la piscine Saint-Charles de Monaco en 5 images

Les lieux sentent le neuf. Pour les habitués, ils s’avèrent méconnaissables. Ouverte au public depuis le 1er juin après un peu plus de onze mois de travaux, la piscine Saint-Charles offre un nouveau visage. Modernisé jusqu’au bout des vestiaires et de l’accueil, l’établissement a pris un véritable coup de jeune.

Des casiers ultra-pratiques, un sol anti-dérapant et esthétique, mais aussi de nouvelles activités comme l’Aquamaid pour les enfants ou encore l’AquaPowerplus pour les adultes...

La piscine se veut aussi ultra-verte avec une économie d’émission de CO2 d’une tonne et demie grâce au remplacement des fenêtres autour du bassin. Pour les nageurs, les vestiaires ont été optimisés, les douches individualisées.

Désormais, le public ne se bouscule plus pour récupérer ses vêtements et se rincer. Les casiers, conçus en Z, permettent en outre de déposer ses chaussures séparément de sa tenue qui, quant à elle, peut être pendue et non plus pliée. Deux millions d’euros de travaux ont été nécessaires pour parvenir à cette réalisation.

1. Les nouveautés

En plus des fenêtres qui ont été remplacées et qui permettent un gain de production de CO2 de près d’1,6 tonne, les plages du bassin ont aussi été rénovées avec des carrelages adaptés. Un véritable travail a également été réalisé sur l’acoustique.

Les lieux s’avèrent beaucoup plus silencieux avec une résonance devenue quasi inexistante. Pour rappel, le bassin en inox avait été posé dès 2015. La piscine Saint-Charles faisait alors partie des rares piscines à en être dotées.

2. La salle de fitness

La salle de fitness a fait aussi peau neuve. Photo Anne-Sophie Coursier.

Fini le sol vert dans la salle de fitness située sous le bassin de la piscine Saint-Charles. La salle entièrement repensée accueille aussi un coach, Alain, qui donne des cours de yoga ou de gym adaptée.

3. Les équipements de la piscine

Les vestiaires ont été rendus plus spacieux. Photo Anne-Sophie Coursier.

Datant des années 1990, les équipements de la piscine n’avaient jamais été remplacés jusque-là. À gauche, sur la photo, les anciens vestiaires. Désormais mixtes, ces derniers sont individuels comme les douches. Spacieux, ils peuvent aussi accueillir les familles.

4. L'accueil modernisé

L'accueil a aussi bénéficié d'un petit coup de lifting. Photo Anne-Sophie Coursier.

Voici l’entrée au rez-de-chaussée de la piscine Saint-Charles qui se situe au quatrième étage. Le bâtiment appartient à la municipalité. Au sein de l’immeuble se trouvent la piscine mais également des logements. Réalisé en 1990, l’immeuble est toujours la propriété de la mairie.

5. Aération optimale

L'aération est désormais optimale du côté du bassin. Photo Anne-Sophie Coursier.

Grâce aux travaux, le moteur du toit extérieur de la piscine a été remplacé. Avec ce nouvel équipement amovible et les fenêtres désormais en oscillant-battant, l’aération est optimale du côté du bassin.