Découvrez en images ce nouvel hôtel luxueux de Roquebrune-Cap-Martin

Il semble posé en équilibre sur le pic rocheux à quelques mètres de l’entrée et de la sortie autoroutières de Roquebrune-Cap-Martin. Le Maybourne Riviera brille le jour et s’illumine la nuit. Il est comme un joyau étincelant qui a cristallisé quelques-uns des plus grands talents du XX et XXIe siècles.



Le cinq-étoiles luxe, de l’architecte Jean-Michel Wilmotte, ne propose actuellement que dix-sept chambres et suites ainsi que deux restaurants sous la houlette de Mauro Colagreco, le chef triplement étoilé de Menton. Partout sont exposées des pièces imposantes d’artistes majeurs du XXe siècle: Louise Bourgeois, Eileen Gray, Le Corbusier...



Concentré d’art et de savoir-faire, l’établissement offre un panorama éblouissant en surplomb de Monaco, de la Ligurie au Var. Un lieu unique. Nid résolument moderne. Et à partir du 23 mai, ce seront soixante-dix chambres, quatre restaurants, des terrasses, piscines et espaces de réception qui seront alors ouverts. De quoi créer l’événement pour l’été 2022...