Découvrez ActiVSeven Heptathlon, le jeu vidéo made in Monaco qui allie plaisir et bien-être

À moins d’un mois du top départ des Jeux Olympiques à Tokyo, le timing ne pouvait être mieux calculé. Shibuya Productions - bien connu pour son manga Blitz, pour la résurrection du mythique Shenmue III ou encore l’organisation du salon MAGIC - sort un nouveau jeu vidéo le 1er juillet sur tablette et smartphone: ActiVSeven Heptathlon. Un combiné, vous l’aurez compris, des sept épreuves d’athlétisme. Rien d’original par rapport au marché déjà existant, nous direz-vous.

"Se marrer et prendre soin de soi"

Détrompez-vous. En réalité, le jeu vidéo, produit et développé par la société monégasque d’entertainment, se connecte avec un petit galet, l’Activ5, pour au final allier le plaisir du jeu… à la pratique du sport.

"À la base, l’Activ5 est un appareil connecté inventé à Monaco, par mon associé Kosta Yanev, pour renforcer et tonifier la masse musculaire sans opérer de stress pour les articulations, explique Cédric Biscay, fondateur de Shibuya Productions. Il utilise les deux piliers que sont l’isométrie et la variation de la force."

Ainsi, en positionnant le galet entre les mains ou les jambes, ou sous les pieds, puis en assurant une pression dessus, on se retrouve à lancer un poids ou un javelot, courir un 1.000 mètres ou un 100 m haies ou encore sauter en longueur et en hauteur.

"On se marre et on prend soin de soi, résume Cédric Biscay qui a pu compter sur le parrainage de l’athlète américaine Chari Hawkins, 12e au championnat du monde d’heptathlon à Doha. C’est le nouveau credo de notre société : la distraction utile. Le but étant de donner l’opportunité à chacun de participer à des enjeux majeurs comme le bien-être en les y invitant par le biais du divertissement."

Bientôt un jeu vidéo sur l’environnement?

D’autres enjeux majeurs sont dans le viseur de Shibuya Productions, comme l’environnement. "On a d’autres jeux en préparation. Pendant le confinement, on a réfléchi à des choses encore plus utiles pour la société, tout en gardant notre savoir-faire. Par exemple, si des gens jettent leurs masques par terre, l’idée est de trouver le moyen de les convaincre de le jeter dans l’endroit approprié."

Réponse dans les prochaines semaines.