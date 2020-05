Déconfinement - La rédaction vous répond: "Puis-je aller en Corse?"

Bonjour Michel, vous nous avez posé la question suivante:

"Puis-je aller en Corse?"

Notre réponse

Oui.

Enfin, nous pouvons l'affirmer, vous pourrez vous rendre en Corse à partir du 2 juin.

Le Premier ministre Edouard Philippe a levé toute restriction concernant les déplacements en France, lors de la conférence de presse sur la deuxième phase du déconfinement jeudi 28 mai.

L'interdiction de se déplacer à plus de 100km à vol d'oiseau de son domicile "a été très utile pour limiter la propagation du virus" mais "n'a plus de justification", a-t-il souligné, appelant quand même les Français à la "responsabilité".

Ceci étant dit, intéressons-nous au comment.

Dès le 2 juin, la compagnie aérienne Air Corsica reprendra les vols Calvi-Nice et Figari-Nice une fois par jour en semaine et opérera un aller-retour dans la journée en semaine pour les lignes Ajaccio-Nice et Bastia-Nice.

Il faudra attendre le 6 juin pour bénéficier de vols reliant Nice à Ajaccio et Bastia le week-end.

Concernant la Corsica Ferries, il y a des traversées reliant Toulon à Ajaccio et Bastia tous les jours.

"Nous ne sommes pas encore fixés pour Nice, cela va dépendre du volume de passagers à transporter", indique Pierre Mattei, président de la compagnie de navigation maritime.

"Nous sommes très réactifs, nous avons des navires en réserve, nous pouvons donc organiser des traversées supplémentaires", rassure-t-il.

Avant de conclure: "s'il y a un empêchement de traversée, cela ne viendra pas de la Corsica Ferries. Aucun passager ne sera laissé sur le carreau".

