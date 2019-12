Décès de Charles Calori : La Turbie pleure l’un de ses libérateurs, le Rotary un membre très actif

Charles Calori vient de s’éteindre à Monaco, à la veille de ses 100 ans.

Le 3 décembre dernier, la chapelle du cimetière de Monaco était bien trop petite pour accueillir sa famille et ses amis venus lui rendre un dernier hommage.

À La Turbie, où il avait sa résidence secondaire, il est considéré comme un héros de la Seconde Guerre mondiale et, chaque 3 septembre, date de la commémoration de la libération du village, le maire ne l’oublie pas dans ses discours : saluant en 2019 « sa perspicacité et son courage », il racontait, en 2018, comment Charles Calori, sans hésitation, accueillit et cacha des soldats blessés au nez et à la barbe des soldats allemands, apporta de précieuses informations aux Américains basés à Nice et participa avec six hommes à l’attaque de la mitrailleuse allemande permettant ainsi la libération de La Turbie.

Une plaque souvenir clouée dans l’escalier de la mairie rappelle à tout visiteur cet exploit.

Le mardi 3 décembre, une de ses petites-filles, très émue, a rendu hommage au talent de narrateur de celui qui fut le témoin d’un siècle d’histoire et la présence de membres du Rotary club de Beausoleil - Roquebrune-Cap-Martin - Cap-d’Ail - La Turbie témoigna à Janine, son épouse, de la reconnaissance pour le travail accompli au sein de leur club.

Roselyne Tricetti, présidente 2018-2019 du Club, raconte : « Charles Calori fut membre du Rotary durant plus de cinquante ans, le présida en 1972 après avoir été l’artisan de plusieurs jumelages avec des clubs étrangers : Alba (Piémont), Billericay et Basildon en Angleterre. Il a su faire vivre ces contacts en organisant de nombreuses rencontres qui, cinquante ans plus tard, perdurent et font vivre l’amitié rotarienne au-delà des frontières. »