Décapitée accidentellement il y a deux ans, la Fontaine Hanbury a été rénovée à Menton

Il y a deux ans précisément, la fontaine Hanbury subissait une décapitation accidentelle. Alors que des ouvriers manœuvraient une nacelle, dans le but de suspendre des illuminations de Noël, le pinacle néoclassique du monument a été malencontreusement touché. Il s’est ainsi retrouvé quelques mètres plus bas, dans le bassin de la fontaine.

Une restauration deux ans plus tard

Face à cet incident, l’Aspona (l’association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap-Martin, Menton et environs), a envoyé plusieurs lettres à la mairie, pour réclamer une restauration du monument. « C’est une fontaine en marbre, un élément constitutif d’une histoire, d’un paysage et c’est à ce titre-là qu’on a fait cette demande », précise la présidente d’Aspona, Frédérique Lorenzi. Mais malgré plusieurs relances, l’appel reste sans réponse.

Finalement, le pinacle est remis en place en novembre 2021, soit presque deux ans plus tard. « On avait mis en copie l’architecte des bâtiments de France, poursuit la présidente. Et il nous a ensuite remerciés de l’avoir informé de cette affaire. Donc on pense qu’il est un peu intervenu en coulisse, pour faire bouger les choses. »

Bec en cuivre arraché

Installée en 1883, à l’intersection de la promenade Reine Astrid et de l’avenue Aristide Briand, la fontaine est la propriété de la famille Hanbury. Selon Frédérique Lorenzi, « elle a été offerte aux habitants pour qu’ils puissent s’y reposer deux minutes et s’y désaltérer. »

Il y a encore quelques années, des personnes s’y arrêtaient encore pour remplir leurs bouteilles. « L’eau descend de la montagne, c’est peut-être pour cela qu’elle est prisée. » Mais aujourd’hui, cela n’est plus possible, car le bec en cuivre, d’où l’eau jaillissait, a été arraché du jour au lendemain. Ainsi, maintenant que le pinacle a retrouvé sa place, l’Aspona souhaiterait que la fontaine soit complètement rénovée. « Il manque encore ce petit morceau de cuivre pour que l’eau puisse y couler, explique la présidente. Ce n’est pas grand-chose, mais cela fait partie du Menton de la Belle Époque. C’est un endroit un peu symbolique et emblématique de cette fontaine. »