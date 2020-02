Début du 6e Challenge interentreprises lundi

Sport mixte et accessible à tous, le padel connaît, depuis quelques années, une croissance en plein essor. Avec 10 000 joueurs classés au niveau national et environ 100 000 pratiquants au niveau national, ce sport est promis à un bel avenir. C’est pourquoi, du 2 mars au 28 juin se déroulera le 6e Challenge inte-entreprises au Padel-Club Team Borfiga situé dans les hauteurs d’Eze.

Après une cinquième édition réussie, qui a vu la Brasserie de Monaco s’imposer face à la fonction publique, les quinze équipes donneront pour cette sixième édition, leur maximum pour accéder à la plus haute marche du podium.

Un challenge prisé et incontournable

Compétition ouverte aux entreprises monégasques et aux communes limitrophes, le Challenge interentreprise est organisé par SunSports Events MC par l’intermédiaire de Christian Collange, le directeur et créateur du tournoi qui se réjouit de cette nouvelle édition qui débutera sous peu : « Une nouvelle fois, ce challenge attire de nombreuses convoitises. Avec quinze équipes engagées, nous avons pu réunir une nouvelle fois des administrations et des entreprises monégasques », souligne Christian Collange. Il poursuit : « J’ai dû refuser des inscriptions. Pour avoir un challenge de qualité, un quota d’équipes a été mis en place. L’avantage, c’est que toutes les équipes joueront le même nombre de matchs, ce qui confirme la bonne organisation du tournoi. Il n’y a pas une équipe plus favorisée vis-à-vis d’une autre. De plus, le cadre idyllique et l’accueil proposé par le Padel-Club d’Eze est parfait. Tous les joueurs apprécient de jouer leur match à Eze. »

La ligue Paca en « ligue pilote »

Président de la commission régionale de padel Paca et membre de la commission fédérale à la Fédération française de tennis, Christian Collange s’investit avec beaucoup de passion afin que le padel prenne une place importante dans le sport de raquette. « Je vois depuis quelques années l’évolution du padel dans la région Paca qui, par ailleurs, est une ligue pilote. L’offre et la demande sont là. Le padel véhicule un esprit convivial, ludique, familial et sportif qui plaît aux plus jeunes mais également aux adultes. Le padel est à mi-chemin entre le tennis et le squash, c’est un sport à part entière. Dans la région, les installations de structures pour le padel commencent à voir le jour dans les clubs de tennis ou bien dans les clubs privés. Nous avons des nouveautés au sein de la ligue qui ont été mises en place et qui fonctionnent très bien dans un souci de développement pour tous, de ce sport de raquette merveilleux : la création des compétitions par équipes messieurs, mixtes et jeunes, organisation de détections pour les jeunes, de circuit pour les vétérans, de tournois P25 pour les débutants et le loisir. Il y a également un projet du padel à l’école pour inciter les jeunes à pratiquer ce sport ludique et familial par définition », conclut Christian Collange.