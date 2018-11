Début de galère pour les

La tempête qui s'est abattue sur la Côte d'Azur dans la nuit de lundi à mardi a fait d'énormes dégâts sur la plage du Larvotto. Il faudra du temps pour que cet endroit de la Principauté retrouve son cadre et son calme originel. Au bord de mer, dans les différents établissements, on s'active encore pour tout nettoyer et ranger. Les sinistrés ne sont malheureusement pas encore au bout de leur peine. Le combat avec les assurances ne fait que commencer, puisque l'état de catastrophe naturelle n'existe pas en Principauté. Chacun devra donc composer avec son assureur selon les termes de son propre contrat.

