De Vries gagnant, Boccolacci placé

Vainqueur de la course 2 du championnat FIA F2 à Barcelone, l’autre dimanche en préambule du Grand Prix d’Espagne, Nyck de Vries continue sur sa lancée. Hier, le Néerlandais de 24 ans s’est ainsi invité sur la plus haute marche du podium de l’épreuve initiale du week-end monégasque. En décrochant jeudi la pole position, celui-ci avait déjà parcouru plus de la moitié du chemin. Débarrassé de son voisin de première ligne Callum Ilott, en panne juste avant la mise à feu, il n’a jamais tremblé, même lorsque le drapeau rouge fut brandi à cause d’un embouteillage à la Rascasse provoqué par l’attaque trop optimiste de Mick Schumacher sur la Colombienne Tatiana Calderon.

Une belle carte à jouer aujourd’hui

Alors qu’il pouvait obtenir son premier top 3 dans l’antichambre de la F1 - 4e sur la grille -, le fiston du septuple champion du monde a payé cash son envol médiocre. Il termine 14e.

Après un restart sans surprise, l’entrée du « safety car » en fin de course ne changera pas la donne. Banco pour Nyck de Vries, qui réalise une opération juteuse, puisque le voilà désormais 2e de la hiérarchie provisoire, à une petite longueur du leader québécois Nicolas Latifi, seulement 13e hier.

Meilleur Français, Dorian Boccolacci peut aussi tirer un bilan positif de sa journée. Le Varois, dont l’élan fut coupé net en qualif’ après un choc brutal contre le rail à la Piscine, est remonté de la 13e à la 5e place. Selon la règle de la grille inversée, il figurera en 4e position au départ de la C2, aujourd’hui (17 h 15). Avec une belle carte à jouer en main…