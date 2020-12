De nouvelles tours envisagées dans le quartier de Monte-Carlo

Après l’immense chantier de reconstruction de la place du Casino et des établissements qui la borde, les travaux vont-ils reprendre à Monte-Carlo? L’Administration y songe.

Dans un pays où les projets immobiliers s’enchaînent au rythme cadencé du marteau-piqueur, l’envie est affichée de faire évoluer le quartier de Monte-Carlo, même si, pour l’heure, ces projets ne sont qu’à l’état de papier.

Mardi soir, en séance publique du conseil communal, les élus étaient consultés sur une série de modifications de l’ordonnance souverain n° 4.482 concernant l’urbanisme du pays. Et notamment une réflexion en cours concernant le plateau des Spélugues.

Un cœur préservé de la Principauté autour de ses bâtiments remarquables que sont le Casino et l’Hôtel de Paris. Mais pas sanctuarisé sur son ensemble, comme le souligne l’élu François Lallemand rapportant les réflexions urbanistiques imaginées par l’État pour le secteur.

Prolonger le style contemporain

"Il est proposé de prolonger l’ouverture partielle à l’urbanisation débutée il y a quelques années avec l’opération 26 Carré Or, par une nouvelle ouverture à l’urbanisation partielle de deux zones actuelles classées en secteurs à l’étude."

Des zones dénommées "Les Fleurs" et "L’Hermitage", à l’ouest sur les plans urbanistiques. Rappelant le caractère historique de certains bâtiments, le rapporteur précise: "Depuis quelques années, le vocabulaire architectural de ce quartier tend à évoluer vers une architecture plus contemporaine, avec notamment la réalisation d’opérations immobilières telles que le One Monte-Carlo, l’Hôtel de Paris, la Petite Afrique ou le 26 Carré Or. Ce renouvellement urbain a permis d’inscrire ce quartier dans la modernité et en adéquation avec son positionnement historique très haut de gamme, sans toutefois dénaturer son patrimoine architectural historique et classé."

Tant pis pour ceux qui portaient encore le deuil de feu le Sporting d’Hiver. Le quartier de Monte-Carlo est entré de plain-pied dans le XXIe siècle.

En séance publique, François Lallemand note "une fracture importante" entre ces immeubles neufs ou rénovés et "certains bâtis anciens dont l’image souffre de cette comparaison".

Citant les commerces et appartements du Palais Saint-James, avenue Princesse-Alice ; et trois immeubles aux 20, 22 et 24 de l’avenue de la Costa. Des pierres qui ont fait leur temps?

Quatre immeubles sur pilotis