De Monaco au Brésil, Grace Kelly à jamais dans les coeurs

Passionnée de fleurs, la princesse Grace aurait été comme dans son jardin à l’Hôtel de Paris, hier soir, où les senteurs de milliers de roses guidaient les convives du 5e gala de l’association Brasil Monaco Project jusqu’à la Salle Empire.

Derrière ces magistrales compositions, la maison Roni Fleurs, dont le fondateur, Robert Barelier, avait été primé au concours international de roses organisé par la princesse Grace, en 1981. À la veille du 90e anniversaire de sa naissance (12 novembre 1929), c’est justement à Grace Kelly que la présidente de Brasil Monaco Project, Luciana de Montigny, avait tenu à rendre un vibrant, joyeux et simple hommage, en baptisant cette soirée « Princess Grace Forever ».

« Quand je suis arrivé à Monaco en l’an 2000, j’ai découvert la vraie histoire qui lie la Princesse Grace à ce pays. J’ai été émue par cette belle histoire d’amour entre la Princesse Grace et les Monégasques, un amour rare et singulier. Comme celui que je ressens aujourd’hui pour Monaco et qui est inexprimable », a ainsi confié Luciana de Montigny aux côtés de son époux et consul honoraire du Brésil à Monaco, André de Montigny.

Le Prince « très touché »

Auparavant, la centaine de convives, dont le prince Albert II, avait assisté à une projection émouvante de clichés de la princesse Grace. En fond, la chanson Amazing Grace ; à l’écran, le talent d’une artiste, le sourire d’une mère, la beauté d’une femme, la bienveillance d’une princesse. Un mythe universel.

Des instants d’émotion et de poésie prolongés par une représentation de toutes jeunes danseuses en tutus blancs de l’école Tous en Scène! et sa directrice, Caroline Marsan.

Le souverain a alors reçu une orchidée du Brésil baptisée « Princesse-Grace » et hautement symbolique en matière environnementale puisque tout juste sauvée de l’extinction par des botanistes. « Très touché par ce geste », le prince Albert II a remercié l’assistance « de contribuer à ce bel hommage qui est rendu à ma mère ce soir », concluant : « J’espère qu’à travers cette soirée sa générosité sera toujours dans nos cœurs et nos esprits ».

Cinq des plus grands chefs du monde (Franck Cerutti/Hôtel de Paris, Mauro Colagreco/Mirazur, Christope Cussac pour Joël Robuchon/Hôtel Métropole, Joachim Koerper, Eleven Lisbonne et Marcel Ravin/MC Blue Bay) ont ensuite sublimé l’art culinaire avec des ingrédients non sans lien avec les goûts de la princesse Grace.

Une soirée conclue par la vente aux enchères d’un stylo Montblanc de la collection Princesse-Grace, d’une lithographie signée de la main de Grace Kelly et du Prince issue de la collection princière, et un portrait sur bois peint de la princesse réalisé par l’artiste brésilien Marcos Marin et également signé par le souverain.

Vente dont les fruits seront intégralement reversés à la Fondation Princesse Grace Monaco qui apporte annuellement une aide directe non seulement à des actions humanitaires au profit des enfants mais aussi à des projets culturels à destination des étudiants.