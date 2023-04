De Monaco à l'Antarctique, cet architecte en milieu hostile a été choisi pour tester une technologie de recyclage des eaux grises

Un des défis des années à venir

La perspective est intéressante pour la société FGWRS, qui ambitionne d’industrialiser sa technologie pour en démocratiser l’usage à l’heure des épisodes de sécheresses que nous connaissons et qui se succèdent.

Pour l’heure, la France n’autorise pas encore l’utilisation des eaux grises recyclées. "Mais la réglementation devrait changer", assure Pierre Magnes, responsable du développement chez FGWRS.

Les arguments sont là. "La technologie est parfaitement viable puisqu’elle fonctionne à Concordia depuis 2005. On l’a aussi implantée sur le pavillon de Monaco à Dubaï, à Roland Garros et au Musée Océanographique. On a des projets à Monaco, notamment pour le recyclage des eaux de piscine. Et en France dans les blanchisseries industrielles."

Et pour un usage individuel? "Les promoteurs y sont beaucoup plus sensibles maintenant car le dispositif est assez facile à concevoir dans les bâtiments neufs."