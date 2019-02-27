De Menton à La Turbie, on vous emmène découvrir l'historique Via Julia Augusta en 6 étapes

Selon le célèbre adage, tous les chemins mènent à Rome... En ce qui concerne notre territoire, tous les chemins mènent plutôt… à la Via Julia! Cet axe majeur – développé sous l’empereur Auguste – sillonne tout le territoire de la Riviera Française et même au-delà.
"La Via Julia Augusta était l’itinéraire principal. Elle était à la fois une route marchande et militaire. Puis, dans l’histoire, elle a également été une voie de pèlerinage", résume Christine Didier, archéologue, spécialiste de l’histoire romaine.
Sous l’égide de la Communauté d’agglomération de la Riviera française (Carf) et durant des mois, l’historienne a redessiné le tracé de la route mythique.
"Elle passait par la frontière, puis par la vieille ville et le centre-ville de Menton. Puis elle suivait sa route vers Roquebrune, Beausoleil et La Turbie, liste la spécialiste. Sur notre secteur, cette voie romaine était stratégique. En effet, c’est la seule route de l’empire romain qui longeait la mer. La via Julia permettait de rejoindre l’Italie à l’Espagne sans avoir besoin de faire le tour par les Alpes. Elle était donc très fréquentée et vitale pour le déplacement de toute la population romaine."
Expos, BD… Cette année, de nombreux projets de valorisation de l’axe légendaire sont prévus au printemps et à l’été.
"Ce projet vise à faire connaître l’histoire de…
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