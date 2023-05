Abandonnée depuis 30 ans, cette villa de Cap-d'Ail bénéficie de gros travaux de rénovation

Un panneau d’affichage posé sur les grilles annonçant un permis de construire validé, deux pelleteuses, une benne et un camion, mais aussi un espace de retournement et un accès aménagés voici quelques jours… Cela fait des années que la villa Dixie n’avait pas vu une telle animation sur son terrain. S’érigeant à flanc de colline, cette bâtisse du début du XXe siècle, sise sur la moyenne corniche à l’entrée de Cap-d’Ail, située juste à la sortie du tunnel de Monaco, avait été laissée sans vie depuis un peu plus de trente ans.

Une seconde demande

Sujet d’un article dans les colonnes de Monaco-Matin le 3 mars dernier, cette demeure avait tout récemment fait l’objet d’un permis de construire déposé par une SCI monégasque, devenue propriétaire en 2021 des lieux. Ce permis avait été refusé le 15 février par le maire pour une raison de sécurité.

Placée en zone rouge par le plan de prévention des risques depuis 2002 - et déjà en 1996 en zone dangereuse, selon le service urbanisme de la commune -, la maison est en effet aujourd’hui localisée sur une zone inconstructible. La villa peut être réhabilitée, avec une mise en sécurité de son accès, mais rien de plus, avait alors précisé l’édile. "En aucun cas, on ne peut construire à proximité, et procéder à une extension avec des fondations ou encore réaliser des excavations", avait de son côté souligné le service de l’urbanisme.

Le projet du premier permis de construire déposé incluait notamment une percée pour y établir un parking. Rédhibitoire, donc, pour le maire.

Accès sécurisé

Dans la foulée de ce refus, une seconde demande de permis a été déposée par la SCI monégasque. Acceptée cette fois-ci, il y a un peu plus de trois semaines, elle propose une réhabilitation de la villa, et de la façade notamment, avec une mise en sécurité pour accéder au lieu. La vieille dame Dixie, quasi-centenaire, qui a perdu de sa superbe voici de nombreuses années et qui ne laisse pas impassible, pourrait bien retrouver une seconde vie d’ici quelque temps.