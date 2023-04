"De ferme en ferme" revient et fait escale à Peille, Cap-d’Ail et Menton

Agribio Alpes-Maritimes et l’Association des paysans biologiques des Alpes-Maritimes – qui œuvre pour la défense, la promotion et le développement de l’agriculture solidaire biologique sur le territoire – organisent la 9e édition de leur rendez-vous "De ferme en ferme" ce week-end, samedi 29 et dimanche 30 avril.