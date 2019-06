Après l’inauguration des escalators, de l’avenue du Général-de-Gaulle et du centre culturel Prince-Jacques, la Ville de Beausoleil, en partenariat avec des associations et des commerçants, a organisé une animation de rue dans la partie semi-piétonne du boulevard de la République, afin de dynamiser le centre-ville. Au programme : une exposition d’œuvres d’art présentée par l’association Amakhono, et une démonstration de danse classique assurée par l’Espace danse de Beausoleil, avec une quinzaine de danseuses évoluant au son des mélodies de l’association Art musique ; puis une dégustation de saveurs du monde offerte par la municipalité ; avant de clôturer en beauté avec un spectacle des danseuses brésiliennes de Brasuca Danse Association, au rythme des tambours et de danseurs de capoeira.