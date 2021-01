Dans le haut pays, une bergère fait de la résistance contre le rallye Monte-Carlo

Le rallye de Monte-Carlo WRC qui part ce jeudi de Gap (Hautes-Alpes) passera dimanche par Puget-Théniers, La Penne, Briançonnet et Entrevaux (NDLR: Puget-Théniers et La Penne de 8h30 à 10h45 sur 13 km, et de 10h08 à 12h18, entre Briançonnet et Entrevaux sur 14 km.).

Les reconnaissances ont commencé lundi. En raison de la crise sanitaire, le rallye a été maintenu mais à huis clos, pour répondre au protocole imposé par les préfectures des départements traversés.

Pas de zone réservée aux spectateurs le long des spéciales donc, elles seront interdites au public dès la veille, à 18 heures (NDLR: seuls les riverains seront munis d’un badge pour circuler jusqu’à deux heures avant le départ).

Des décennies de combat

À La Penne, depuis des décennies, Régine Polovio, bergère, fait de la résistance. Elle s’oppose aux rallyes, en déposant plainte sur plainte. La bergerie où elle a installé ses brebis en 1987 se situe entre le CD 27 et la D 2211, à 500 m du col Saint-Raphaël, où passera la course.

"Je subis reconnaissances, entraînements, en plus des spéciales. Quand ils chauffent leurs gommes comme ils disent, le Code de la route et l’écologie en prennent un coup, d’autant qu’on est en période de reproduction et de mise bas dans une zone protégée. On n’est pas en sécurité quand on se retrouve en face. J’ai failli y perdre mon mari et mon chien. En 2004, un hélico a fait du stationnaire sur ma bergerie, les bêtes se sont affolées, j’ai perdu des brebis. Ces jours-là, impossible d’appeler un vétérinaire, personne ne passe. J’ai même caillassé un hélico qui n’avait pas le droit d’être là, faute d’être entendue: on m’avait dit textuellement d’aller me “faire f..”!"

Très remontée, la bergère poursuit: "le public qui stationne n’importe où abîme tout. Une sortie de route a aussi cassé mes clôtures, sans que je sois indemnisée. L’an dernier, je me suis même couchée devant une voiture pour protester."

Ses tentatives pour se faire entendre des autorités ne sont pas suivies d’effets: "j’ai contacté préfecture et commune à répétition sans succès. Ils ne s’opposent pas au passage du rallye, alors qu’ils le pourraient."

Peu d’accidents selon la maire

Nouvelle maire élue en décembre après la démission de son prédécesseur, Marjorie Brémond est capitaine des sapeurs-pompiers. Enfant du pays, elle refuse d’entrer dans la polémique, et considère que "le rallye est toujours passé dans nos montagnes, avec de très rares accidents. Nous avons en revanche pris un arrêté pour interdire l’accès à une route communale entre les deux voies départementales où passe le rallye : ce serait dangereux pour ceux qui s’y engageraient, car sans autre issue."

Dimanche, Régine Polovio n’exclut pas de se livrer à une nouvelle action de protestation. Personne d’autre que les coureurs ne devrait être là pour le voir, si l’arrêté préfectoral est respecté.