Qu’est-ce qu’un diplomate ? À quoi sert-il ? À une époque où des professions entières sont remises en cause, où l’importance du maillage diplomatique est pointée du doigt pour des raisons de coût, Daniel Jouanneau, ancien ambassadeur, est venu rappeler les missions d’un serviteur de la France rattaché au ministère des Affaires étrangères. Avec le Monaco Press Club, le Pen Club et l’Alliance française viennent d’organiser une rencontre au Lycée technique et hôtelier, grâce à Laurent Stéfanini. L’ambassadeur de France à Monaco explique : « Nous nous connaissons depuis trente-cinq ans. Daniel Jouanneau a 46 ans de services publics et 41 ans dans la diplomatie. Il a occupé de nombreux postes d’ambassadeur et à Paris. »

Daniel Jouanneau, commandeur de la Légion d’honneur, a présenté son Dictionnaire amoureux de la diplomatie paru en septembre dernier aux Éditions Plon. Un ouvrage de quelque 900 pages qui retrace les grands moments de la profession à travers les siècles. Mais il a surtout défendu une profession qui œuvre, dans les arcanes du pouvoir, rendant ainsi possibles les échanges entre pays.