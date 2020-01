Considéré comme un faiseur de rêves et un magicien de la démesure, Dani Lary présentera son tout nouveau spectacle intitulé « Tic Tac » le vendredi 29 mai à 20h30 sur la scène de l’Espace Léo-Ferré. Un show qui réunit ses plus grandes créations de ces vingt dernières années : le piano volant, le passage à travers la matière… et bien plus encore !

« Tic Tac » est un voyage dans le temps au cours duquel Dani Lary raconte son incroyable histoire, celle d’un enfant de 8 ans né à Oran (Algérie), rêveur dans l’âme, prêt à tout pour devenir magicien et qui monta son premier spectacle à l’âge de 13 ans seulement.

Dani Lary s’est produit dans le monde entier et s’est imposé comme l’une des références mondiales de la grande illusion. Il sera de retour en Principauté où il s’est déjà produit par le passé et où il avait reçu la baguette magique d’argent au Grand Prix Magique de Monte-Carlo alors qu’il n’avait que 23 ans.

Les mordus de magie ou plus largement les curieux désireux de découvrir sur scène un grand nom de la discipline ne manqueront pas ce spectacle.