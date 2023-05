D’anciens fiefs Grimaldi à l’honneur les 10 et 11 juin à Monaco

Les événements populaires vont s’enchaîner ce printemps sur le Rocher. Les 10 et 11 juin, le réseau des anciens fiefs des Grimaldi en France et Italie se déploiera sur la place du Palais pour les quatrièmes Rencontres des sites historiques Grimaldi de Monaco.

Deux journées qui rappellent l’appartenance passée de la famille princière à des terres françaises. Et valorisent le patrimoine et le savoir-faire de ces communes. En les accueillant en Principauté, pour souligner leur lien historique.

Cette année, des représentants de 13 anciens fiefs feront le voyage. Notamment cinq communes d’Alsace (Issenheim, Altkirch, Thann, Ferrette et Feldbach); la ville de Duras dans le Lot-et-Garonne; Prats-de-Mollo dans les Pyrénées-Orientales. Mais aussi la "jumelle" de Monaco, Lucciana en Corse. Ainsi que quelques villes voisines des Alpes-Maritimes, dont Grasse ou les moines de l’abbaye de Saint-Honorat dans la baie de Cannes.

"Ils nous découvrent et on les découvre"

Au total 450 personnes mobilisées pour ce week-end en accès libre et gratuit devant le Palais princier pour faire vivre l’esprit de l’association des anciens fiefs, impulsé en 2015, à l’occasion de la commémoration du tricentenaire de l’alliance des Grimaldi et des Matignon, par l’ancien maire de Menton, Jean-Claude Guibal, disparu en octobre 2021.

"Les Rencontres, c’est aujourd’hui une manifestation installée. Cela nous permet d’avoir des ambassadeurs de Monaco un peu partout en France. Beaucoup d’habitants de ces anciens fiefs ne sont jamais venus à Monaco. Souvent, on vient avec des préjugés, mais ils repartent emballés en voyant que Monaco est un pays comme ailleurs. Qu’il y a une population qui travaille, des gens normaux, une tradition, une culture. Ils nous découvrent et on les découvre, c’est intéressant", souligne Albert Croési, qui coordonne l’organisation de ces Rencontres.

Et cette quatrième édition aura son lot d’animations pendant deux jours et toujours à la nuit tombée, le son et lumière sur les façades du Palais princier. Mais aussi, des démonstrations de joutes équestres sur la place ! Une première pour se replonger dans cette époque où les Grimaldi étaient les seigneurs de plusieurs fiefs français.