Créée il y a trois ans, la Curie Team Pro réunit des professeurs et des élèves du Curie autour d’un projet commun : préparer des concours professionnels comme les « Meilleurs apprentis de France » ou les Olympiades des métiers. « L’objectif est de valoriser nos filières professionnelles, lesquelles sont trop souvent dévalorisées. Il s’agit aussi d’aider nos élèves à prendre confiance en eux et à trouver plus facilement du travail grâce à ce dispositif innovant », résume Christophe Moreau, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée.

Cette année, dix-sept élèves ont relevé le challenge soit 9 % des effectifs de l’établissement. « C’est un pourcentage très élevé qui fait notre fierté », ajoute Christophe Moreau.

Une cérémonie organisée le 20 juin

Il y a quelques jours, les épreuves départementales et régionales du concours des « Meilleurs apprentis de France » (MAF) ont été organisées au sein de l’établissement. Électrotechnique, installation électrique et métiers de l’enseigne et de la signalétique... les lycéens devaient réaliser des œuvres en fonction de leur filière.

Les épreuves se sont déroulées devant un jury composé de huit professionnels dont des « Meilleurs ouvriers de France » (MOF). À l’issue de ces évaluations, cinq projets ont été sélectionnés (lire par ailleurs) pour être présentés en finale du concours des « Meilleurs apprentis de France » qui se déroulera en juillet à Paris.

Une cérémonie sera organisée au lycée le 20 juin prochain pour féliciter les candidats.