Covid-19: un bar de Monaco fermé huit jours pour non-respect des règles sanitaires

Sur la porte d’entrée de la terrasse couverte de l’établissement, une affichette annonce ces huit jours au régime sec et une réouverture le mardi 24 novembre.

Une sanction lourde, donnée pour ne pas avoir respecté les restrictions sanitaires liées à la Covid.

Mais que s’est-il passé?

Le 4 novembre, un procès-verbal de police relate une situation constatée le 29 octobre sur la terrasse couverte – le bar en face du restaurant du 4 quai Antoine-Ier – à plus de 22 heures.

Une scène qui contraste avec les mesures mises en place pour lutter contre la propagation de l’épidémie.

Il est question de nuisances sonores dues au volume de la musique trop élevé, de nombreux clients debout et sans masque, d’un manque de respect de la distanciation sociale d’un mètre et demi, et de personnes dansant sur le bar de l’établissement.

L’arrêté ministériel évoque également "la méconnaissance de l’obligation réglementaire du port du masque par des employés et la passivité de ceux-ci face à cette situation".

Autant de manquements aux lois et ordonnances souveraines en vigueur actuellement qui ont déclenché la fermeture de l’établissement.

À noter que seul le bar de la terrasse reste fermé encore trois jours. Le restaurant, quant à lui, est ouvert.