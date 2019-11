À l’intérieur, le pavillon aura pour mission, à la manière d’un kaléidoscope, de montrer les multiples facettes de la Principauté : ses caractéristiques, ses métiers, ses actions, ses valeurs, ses perspectives multiples, sa diversité…

Un monde d’opportunités

Un tour d’horizon à 360° pour découvrir le pays et son « monde d’opportunités », donc, titre choisi pour illustrer le pavillon. Qui comptera également une boutique et un restaurant. Et des événements made in Monaco au cours des six mois de l’Exposition universelle, avec notamment la venue annoncée de la compagnie des Ballets de Monte-Carlo pour plusieurs représentations.

Car si la Principauté investit neuf millions d’euros dans cette participation à l’Exposition universelle, c’est aussi pour rayonner et toucher 1,25 million de visiteurs espérés, qui pourraient franchir les portes du pavillon pour s’immerger dans la culture monégasque.

À Dubaï, l’Exposition universelle, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, devrait être celle de tous les superlatifs. Elle rassemblera près de 200 pays sur le thème "Connecter les esprits, construire le futur". Les organisateurs attendent 25 millions de visiteurs.

Recrutement ouvert