Le championnat départemental de force athlétique, qui associe le développé-couché seul et les trois épreuves de force athlétique, s’est déroulé à Rians (Var). La délégation monégasque était composée d’athlètes habitués des compétitions. Dans ses rangs, Allison Rolando participait à sa première compétition après de nombreux mois de préparation avec ses coéquipiers et son entraîneur Jean Canestrier. Elle a réalisé 75 kg au squat, 37,5 kg au développé-couché et 90 kg au soulevé de terre, ce qui lui a valu les félicitations d’Olivier Oumailia, dirigeant monégasque de la discipline.

Cette compétition a été riche en émotions pour Ladi Lekaj. Suite à de graves problèmes de santé et absent depuis plusieurs mois, il a retrouvé la compétition et réalisé des performances à la hauteur de ses compétences avec les minima France. De même pour Julie French Guerra, Didier la Perna et Jean Canestrier.

La veille en développé-couché seul, Olivier Oumailia après une perte de poids de 8 kg pour changer de catégorie (- de 83 kg), est arrivé à 10 kg seulement des minima nationaux avec 130 kg (1er et qualifié pour les régionaux). Enfin, Julie French Guerra devrait battre le record de France lors de la prochaine compétition (90 kg pour elle actuellement le record est à 92,5 kg). Le prochain rendez-vous pour le développé-couché est fixé au stade Louis-II, ce samedi 14 décembre.